Jennifer Lopez Koronavirüs aşısı için konser verecek

Koronavirüs salgınıyla mücadele için 22 milyar dolarlık küresel aşılama kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek amacıyla düzenlenecek ve Jennifer Lopez'in sahneye çıkacağı konserin sunuculuğunu şarkıcı Selena Gomez üstlenecek.

Koronavirüs aşısının dünya genelinde daha fazla ülkeye ulaşması amacıyla 22 milyar dolar toplanması hedefiyle "VAX Live: Dünyayı Yeniden Birleştirmek için Konser" adlı bir organizasyonun gerçekleştirileceği açıklandı.

ABD'li şarkıcı Selena Gomez'in sunacağı organizasyonda Jennifer Lopez'in yanı sıra Foo Fighters, Eddie Vedder, H.E.R. ve J Balvin'in de performans sergileyeceği belirtildi.

Ayrıca, dünyanın en fakir ülkelerindeki sağlık çalışanlarının hızla Koronavirüs aşısı olması için şirketler ve hayırseverleri bağışa davet eden etkinlik, 8 Mayıs'ta ABC, CBS ve FOX ile iHeartMedia radyoları ve YouTube'da yayımlanacak.

Gösteriler ABD'nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu'nda kaydedilecek.