Jennifer Lopez İstanbul'da 2 kez konser verecek

Jennifer Lopez’in 16 Kasım’da İstanbul’da vereceği konserin biletlerinin iki hafta gibi kısa bir sürede tükenmesi, organizasyonun sponsoru Garanti Bonus’u harekete geçirdi.

Bonus, yaptığı görüşmeler sonucunda, 71 konserlik son turnesi kapsamında sadece Los Angeles, Miami ve Moskova’da 2’şer kere sahneye çıkacak Lopez’le, 2. İstanbul konseri için anlaştı.

Turne süresince 64 şehri ziyaret edecek ünlü popstar, biletleri tükenen 16 Kasım konserinin ardından, 17 Kasım Cumartesi günü, Ülker Sports Arena’da İstanbullularla 2. kez buluşacak.