T24 LogoT24 Logo
Magazin

Jennifer Lopez İstanbul'da 2 kez konser verecek

Los Angeles, Miami ve Moskova’da 2'şer kere sahneye çıkacak Lopez'le, 2. İstanbul konseri için anlaşma yapıldı

13 Eylül 2012 11:25

Jennifer Lopez’in 16 Kasım’da İstanbul’da vereceği konserin biletlerinin iki hafta gibi kısa bir sürede tükenmesi, organizasyonun sponsoru Garanti Bonus’u harekete geçirdi.

Bonus, yaptığı görüşmeler sonucunda, 71 konserlik son turnesi kapsamında sadece Los Angeles, Miami ve Moskova’da 2’şer kere sahneye çıkacak Lopez’le, 2. İstanbul konseri için anlaştı.

Turne süresince 64 şehri ziyaret edecek ünlü popstar, biletleri tükenen 16 Kasım konserinin ardından, 17 Kasım Cumartesi günü, Ülker Sports Arena’da İstanbullularla 2. kez buluşacak.

ETİKETLER

Jennifer Lopezistanbulkonsergaranti bonusülker sports arena

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24