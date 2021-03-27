Jennifer Lopez, "40 yaş üzeri en beğenilenler" arasında Jennifer Aniston ve Kim Kardashian'ı geride bıraktı

Jennifer Lopez, 40 yaş üzeri yıldızlar arasında en beğenilen isim seçildi. 51 yaşındaki Lopez listede Jennifer Aniston ve Kim Kardashian'ı geride bıraktı.

NTV'nin aktardığı habere göre; İngiltere merkezli estetik merkezi Glowday'in yürüttüğü ankette, kadınların yüzde 38'i "51 yaşındaki J-Lo kadar iyi görünseler çok mutlu olacaklarını" belirtti.

Aynı zamanda 40 yaş üzeri yıldızlar arasında en beğenilen isim seçilen Jennifer Lopez birçok yıldızı geride bıraktı.

Listenin 5. sırasında Victoria Beckham (46), 4. sırada Will Smith (52), 3. sırada Kim Kardashian (40), 2. Jennifer Aniston (52) yer aldı.