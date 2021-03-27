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Jennifer Lopez, "40 yaş üzeri en beğenilenler" arasında Jennifer Aniston ve Kim Kardashian'ı geride bıraktı

27 Mart 2021 19:42

Jennifer Lopez, 40 yaş üzeri yıldızlar arasında en beğenilen isim seçildi. 51 yaşındaki Lopez listede Jennifer Aniston ve Kim Kardashian'ı geride bıraktı.

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