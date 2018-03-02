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Jennifer Lawrence'tan, Oscar adayı filme eleştiri: 3 dakika dayanabildim

"Ben de o yollardan geçtim, filmi izlememe gerek yok”

02 Mart 2018 21:52

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, 6 dalda Oscar’a aday gösterilen  ‘Phantom Thread’ filminin sadece 3 dakikasını izleyebildiğini söyledi. Filmi beğenenlerden özür dileyen Lawrence, "Filme verecek o kadar vaktim yok" dedi.

Marc Maron’ın podcast programına konuk olan Oscar’lı aktris Jennifer Lawrence, yılın en beğenilen filmlerinden ‘Phantom Thread’i yalnızca üç dakika kadar izleyebildiğini söyledi. Beyazperde’nin haberine göre, Lawrence, “Filmin üç dakikasını izledim. Filmi seven herkesten özür dilerim. Filme verecek o kadar vaktim yok. Üç dakika kadar izledim ve sıkıldım” dedi.

Filmi yalnızca üç dakika izlediği için aklında sorular olan oyuncu şöyle konuştu: 

“Yalnızca elbiselerle mi ilgili? Lewis’in karakteri narsist bir sosyopat ve sanatçı olduğu için tüm kızlar ona aşık mı oluyor? Kızları kendileriyle ilgili kötü hissettiriyor ve film böyle bir aşk hikayesi mi? İzlemedim o yüzden bilemeyeceğim. Ben de o yollardan geçtim, nasıl olduğunu biliyorum. Filmi izlememe gerek yok.”

Yorumunun başka yerlere çekilebileceğinden korkan Lawrence, bahsettiği olayın eski sevgilisi yönetmen Darren Aronofsky’la bir ilgisi olmadığını söyledi. Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Phantom Thread’ 6 dalda Oscar’a aday gösterildi. Daniel Day-Lewis’in son filmi olma özelliğini taşıyan film eleştirmenler ve izleyenlerden tam not almıştı.

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