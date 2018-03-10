Jennifer Lawrence: Seks yapmaktan korkuyorum

27 yaşındaki ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, The Sun isimli gazeteye verdiği bir röportajda seks yapmaktan korktuğunu söyledi. Herkesin kendisini seks düşkünü sandığını ifade eden Lawrence, uzun zamandır cinsel birliktelik yaşamadığını belirterek, "Erkek arkadaşlarımın da sevişmeden önce mutlaka test yaptırmasını isterim" dedi.

"Beni seks düşkünü sanıyorlar"

Sözcü'de eyr alan habere göre Jennifer Lawrence, “Cinsellik hakkında sık sık konuştuğum için herkes beni seks düşkünü sanıyorlar ama aslında öyle bir şey yok. Mikroplardan korktuğum için insanlarla temas etmekten hiç hoşlanmam. Erkek arkadaşlarımın da sevişmeden önce mutlaka test yaptırmasını isterim. Açıkçası seks yapmaktan korkuyorum” dedi.

"Uzun zamandır cinsel birliktelik yaşamıyorum"

İngiltere’nin The Sun gazetesine röportaj veren Jennifer Lawrence, şu anda bir ilişkisi olmadığını da açıkladı:

“Bir süredir sevgilim yok. Haliyle seks yapmayalı uzun zaman geçti desem yalan olmaz” diyerek cinsel hayatında pek de heyecanlı günler geçirmediğinin altını çizdi.