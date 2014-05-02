Jennifer Lawrence, 'en seksi' kadın

Erkeklere yönelik yayınlanan FHM dergisi, 2014 yılının en seksi 100 kadınını seçti. "Erkeklerin yüreklerini hoplatan güzeller" listesinde, 23 yaşındaki Jennifer Lawrence birinci sıraya yerleşti. Lawrence, geçen yılın birincisi Mila Kunis'i tahtından ederken, Rihanna, Beyonce, Scarlett Johansson gibi güzelleri de geride bıraktı. Mila Kunis bu yıl listeye 6. sıradan girebildi.

Nafiz Albayrak’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Oscar ödüllü oyuncu Lawrence'ın kıl payı geride bıraktığı İngiliz film yıldızı Michelle Keegan ikinci, Rihanna üçüncü, Emily Rajatkowski ise dördüncü sırada yer aldı. “Dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde ilk 10 isim şöyle:



Jennifer Lawrence, Michelle Keegan, Rihanna, Emily Ratajkowski, Kaley Cuoco, Mila Kunis, Beyonce, Lucy Mecklenburgh, Nicole Scherzinger, Scarlett Johansson.



