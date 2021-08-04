Jennifer Aniston: İnsanların Koronavirüs'e karşı aşı yaptırıp yaptırmadığını söylemek gibi ahlaki bir sorumluluğu var

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Oyuncu Jennifer Aniston, Koronavirüs salgını boyunca insanların aşılı olup olmadıklarını söylemek konusunda “ahlaki” bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

InStyle dergisine konuşan oyuncu Jennifer Aniston, Koronavirüs’e karşı hâlâ aşı yaptırmayan ve bunu reddeden çok sayıda insan olduğunu söyledi.

Aniston, “The Morning Show” dizisini çekerken kameraların önünde virüsün olmadığı alternatif bir evrende gibi hissettiğini anlattı.

Aşı olmayan bazı arkadaşlarıyla görüşmeyi kestiğini söyleyen Aniston, iş hayatında ve günlük hayatta insanların aşı olup olmadığını belirtmesi gerektiğini vurgulayarak “Bilgilendirmek ahlaki ve mesleki bir sorumluluk” dedi.