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Yaşam

Jennifer Aniston: Hamile olmaktan sıkıldım

"Cinsiyeti bile yazıldı"

17 Haziran 2017 13:27

Friends dizisindeki Rachel Green karakteriyle unutulmazlar arasına giren Jennifer Aniston tatil öncesi hamilelik haberlerine önlem aldı ve bu durumdan sıkıldığını açıkladı.

Son olarak The Yellow Birds'te canlandırdığı Maureen Murphy karakteriyle sinemaseverlerin karşısına çıkan; medeni durumu, çocuk sahibi olmaması ve dış görünümüyle eleştirilen Jennifer Aniston, bu yaz tedbiri elden bırakmadı.

 

"Canımı yakıyor"

 

İki yıl önce Justin Theroux'la evlenen ve sürekli hamile olduğu haberleriyle gündeme gelene Jennifer Aniston bu iddiaların canını yaktığını söyledi. 

48 yaşındaki oyuncu özellikle tatile çıktığında paparazzilerin peşini bırakmamasından şikayet etti.

 

"Cinsiyeti bile yazıldı"



Hafif göbeği çıktığı anda ertesi gün gazete manşetlerinde olmaktan sıkıldığını belirten Aniston, çocuğun cinsiyetinin bile gazeteciler tarafından belirlendiğini söyledi.

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Jennifer Anistonhamile olmaktan sıkıldım

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