Jennifer Aniston çıplak fotoğrafını açık artırmaya çıkardı!

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, 1995 yılında Mark Seliger'ın çektiği çıplak portresini yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında açık artırmaya çıkardı.

Friends dizisi ile gönüllere taht kuran Jennifer Aniston, 1995 yılında fotoğrafçı Mark Seliger tarafından çekilen çıplak portresini, Covid-19'la mücadele kapsamında açık artırmaya çıkardı.



Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie’s ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Covid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı" diye yazan Aniston, portrenin satış gelirinin tamamının ülke çapında sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişilere ücretsiz Koronavirüs testi ve tedavisi için kullanılacağını da sözlerine ekledi.