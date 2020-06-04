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Jennifer Aniston çıplak fotoğrafını açık artırmaya çıkardı!

04 Haziran 2020 12:07

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, 1995 yılında Mark Seliger'ın çektiği çıplak portresini yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında açık artırmaya çıkardı.

Friends dizisi ile gönüllere taht kuran Jennifer Aniston, 1995 yılında fotoğrafçı Mark Seliger tarafından çekilen çıplak portresini, Covid-19'la mücadele kapsamında açık artırmaya çıkardı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostum Mark Seliger; Redcarpet Advocacy ve Christie’s ile işbirliği yaparak, benimki de dahil 25 portresini Covid-19 yardımlarına destek için açık arttırmaya çıkardı" diye yazan Aniston, portrenin satış gelirinin tamamının ülke çapında sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişilere ücretsiz Koronavirüs testi ve tedavisi için kullanılacağını da sözlerine ekledi.

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