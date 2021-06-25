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Jennifer Aniston: Brad Pitt'le dostuz

25 Haziran 2021 11:26

Oyuncu Jennifer Aniston, eski eşi Brad Pitt'le bir yardım etkinliğinde beraber yer almalarından hiç rahatsız olmadığını söyledi ve "Brad ve ben dostuz, arkadaşız" dedi.

Friends yıldızı Jennifer Aniston, katıldığı bir programda eski eşi Brad Pitt'le geçen yıl dijital ortamda katıldığı yardım etkinliğinde rol alırken hiç rahatsızlık yaşamadığını söyledi.

Aniston, "Brad ve ben dostuz. Arkadaşız. Konuşuyoruz ve hiç gariplik olmuyor. Sanırım izleyen herkes olmasını istedi ya da olacağını düşündü" dedi.

Aniston ve Pitt, 2000-2005 yılları arasında evli kalmıştı. 

 

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