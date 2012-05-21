Jenna Talackova bir ilki başardı

Kainat Güzellik Yarışması'nda Kanada'yı temsil edecek ismin belirlendiği "Miss Universe Kanada"ya katılan ilk transeksüel güzel Jenna Talackova, önceki akşam düzenlenen finalde son 12 güzel arasına girdi fakat tacı alamadı.

Dünyaya erkek olarak gelen, dört yıl önce ameliyatla cinsiyet değiştiren 1.81 boyundaki Jenna’nın yarışmaya katılması ilk başta engellenmiş, ancak daha sonra yarışmanın ‘sahibi’ ünlü iş adamı Donald Trump’un bastırmasıyla kurallarda değişikliğe gidilerek, yarışmasının önü açılmıştı. Basının yoğun ilgi gösterdiği dünkü finalde Jenna, 12 güzel arasına girdi ancak son beşe kalamadan elendi. Kraliçe, 26 yaşındaki Sahar Biniaz seçildi. Biniaz, aralık ayında düzenlenecek Miss Universe’de ülkesini temsil edecek.