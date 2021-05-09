Jehan Barbur’un yeni single’ı ‘Olanlar Oldu’ yayında

T24 Kültür Sanat
Jehan Barbur’un sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Eylül Biçer’e ait ‘Olanlar Oldu’ isimli single çalışması ve video klibi tüm digital platformlarda yayına girdi.
‘Sıkıntılı ve zor dönemde; birazcık da olsa, neşeli ve umutlu bir parça yapmak istediğini’ ifade eden sanatçı; “Şarkımızı çok renkli görüntüler eşliğinde, dostlarımın da yer aldığı bir kliple taçlandırdık” dedi. Barbur’un ‘Olanlar Oldu’ şarkısı ve klibini buradan izleyebilirsiniz. ILS VISION yapım aracılığıyla çıkan single’da emeği geçen müzisyen ve teknik ekip şöyle:
Olanlar oldu
Söz – Müzik: Jehan Barbur
Düzenleme, Gitar, Lavta, Electronic Programming: Eylül Biçer
Kapak Fotoğrafı: Murat Aslankara
Bas Gitar: Murat Çopur
Davul: Onur Başkurt
Darbuka, Bendir, Kastanyet: Abbas Karacan
Vokal Kayıt: Serkan Özyurt
Mix – Master: Emre Malikler
Video Klip Çekimler: Murat Aslankara, Onur Mehame, Buse Ketenci, Murat Utku Zırh
Kurgu ve Renk: Özkan Aksular
Dans Sanatçısı: Gülay Sütçü
Yapım: ILS VISION
Prodüktör: Jehan Barbur
Klipteki Dostlar: Mine Söğüt, Zeynep Homan, Gezin Kurtaran, Kutlu Çelik ve Korsan