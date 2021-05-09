Jehan Barbur’un yeni single’ı ‘Olanlar Oldu’ yayında

T24 Kültür Sanat

Jehan Barbur’un sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Eylül Biçer’e ait ‘Olanlar Oldu’ isimli single çalışması ve video klibi tüm digital platformlarda yayına girdi.

‘Sıkıntılı ve zor dönemde; birazcık da olsa, neşeli ve umutlu bir parça yapmak istediğini’ ifade eden sanatçı; “Şarkımızı çok renkli görüntüler eşliğinde, dostlarımın da yer aldığı bir kliple taçlandırdık” dedi. Barbur’un ‘Olanlar Oldu’ şarkısı ve klibini buradan izleyebilirsiniz. ILS VISION yapım aracılığıyla çıkan single’da emeği geçen müzisyen ve teknik ekip şöyle:

Olanlar oldu

Söz – Müzik: Jehan Barbur

Düzenleme, Gitar, Lavta, Electronic Programming: Eylül Biçer

Kapak Fotoğrafı: Murat Aslankara

Bas Gitar: Murat Çopur

Davul: Onur Başkurt

Darbuka, Bendir, Kastanyet: Abbas Karacan

Vokal Kayıt: Serkan Özyurt

Mix – Master: Emre Malikler

Video Klip Çekimler: Murat Aslankara, Onur Mehame, Buse Ketenci, Murat Utku Zırh

Kurgu ve Renk: Özkan Aksular

Dans Sanatçısı: Gülay Sütçü

Yapım: ILS VISION

Prodüktör: Jehan Barbur

Klipteki Dostlar: Mine Söğüt, Zeynep Homan, Gezin Kurtaran, Kutlu Çelik ve Korsan