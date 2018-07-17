Jehan Barbur, Misafir Odası'nda!

Kadıköy’ün eğlence ve etkinlik mekanı [mecra], Türkiye’nin en başarılı caz vokalleri arasında gösterilen kent ozanı Jehan Barbur’u ağırlayacak.

Yerel ezgilerle popüler cazı buluşturan Jehan Barbur, [mecra]’nın her ay gerçekleştirdiği Misafir Odası programına konuk olacak. Usta ismin müziği, kalemi ve hayatının konuşulacağı söyleşi programında odanın sunuculuğunu BirGün gazetesinden Burak Abatay ve T24’ten Gonca Tokyol yapacak.

25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 20.00’de [mecra] teras’ta gerçekleşecek olan programda katılımcılar, Barbur’un şimdiye kadar kaleme aldığı kitapları imzalatma ve kendisine sorular sorma fırsatına sahip olacak.

Jehan Barbur kimdir?

Şarkıları ve sözleri bugüne kadar birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda kullanılan Jehan Barbur, Ankara Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

2009 yılında prodüktörlüğünü üstlendiği ilk albümü ‘Uyan’, ADA Müzik etiketiyle raflarda yerini aldı. 2010 yılında ikinci albümü ‘Hayat’, 2012 yılında üçüncü albümü ‘Sarı’, 2014 yılında Sinan Kaynakçı ile düet yaptıkları ilk single çalışması ‘Kendine Zaman Ver’ ve aynı yıl içinde çıkardığı dördüncü solo albümü ‘Sizler Hiç Yokken’ yine ADA Müzik’ten çıktı. Barbur, en son albümü olan 'Evim Neresi' ile 2017'de dinleyicileriyle buluştu.

Albümlerinde ortak çalışmalar bulunmasına rağmen, çoğunlukla kendi söz ve bestelerine yer veren Jehan Barbur, tüm albümlerinin prodüktörlüğünü de üstlendi.

Müzik hayatının yanısıra, yazın hayatına edebiyat dergilerine yazılar yazarak başlayan Jehan Barbur, kısa öykü, şiir ve fotoğraflara yazılmış yazılarından oluşan ilk kitabı ‘Çatıdaki Çimenler-Sen’e Yazılar’ı 2013 yılında Alfa Yayınları’ndan çıkardı. BirGün gazetesinde halen yazılar yazan Barbur’un ‘Baba Öyküler’ ve ‘Sevmediğim Atlaslar’ isimli iki kitabı daha bulunuyor.

Barbur çıkardığı ilk albümünden itibaren, bir hikaye anlatıcısı olarak, çağdaş kadın ozan geleneğini sürdürme gayretinde olup, müzik dünyasında kendine özgü bir yer edindi.

Adres: Dumlupınar Sokak, No: 5 Kadıköy/İstanbul



