Jeff Bezos 'dünyanın en zengini' unvanını Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnaud'a kaptırdı

Amazon'un sahibi Jeff Bezos artık dünyanın en zengini değil. Forbes'un listesine göre Bezos, Moet Hennessy-Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnaud'a geçildi.

Forbes dünyanın en zengin insanı unvanının el değiştirdiğini duyurdu. Forbes’un edindiği bilgilere göre Louis Vuitton’un sahibi Fransız Bernard Arnaud 117 milyar dolara sahipken Amerikalı Bezos ise 115,6 milyar dolara sahip.

Arnaud’un sahibi olduğu Moet Hennessy markası, dünyanın en pahalı şarap ve benzeri alkollü içeceklerini üretirken, Louis Vuitton ise dünya modasına yön veren markalar arasında bulunuyor.

Amazon’un kurucusu Bezos, 2017 yılından beri listenin birinci sırasında yer alıyordu.