Jean Monnet burs programının 2019-2020 başvuruları başladı

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Jean Monnet Burs Programının 2019-2020 akademik yılı başvuruları başladı. Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen Burs Programı için başvurular 4 Aralık tarihine kadar sürecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından uygulanan program, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedeflemekte. Burstan bugüne kadar yaklaşık 2 bin 180 kişi yararlandı.

Jean Monnet Burs Programı ile 2019-2020 akademik yılında 180 kişiye AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sunulacak.

2019-2020 akademik yılında 180 bursiyere toplam 6 milyon Euro tutarında burs verilmesi planlandı.

Burs kapsamında süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenmekte. Programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor.