Jean-Christophe Grange, Türkiye'ye geliyor

Eserleri 30’dan fazla dile çevrilen polisiye-gerilimin dünyaca ünlü ustası Fransız gazeteci, yazar ve senarist Jean-Christophe Grange, 14. Ankara Uluslararası Kitap Fuarı’nın Uluslararası Onur Konuğu olarak 1 ve 2 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da Ankaralı okurlarıyla buluşacak.

Jean-Christophe Grange, Doğan Kitap tarafından yayımlanan yeni kitabı Son Av’ın tanıtım çalışmaları kapsamında iki gün boyunca kitaplarını imzalayacak.

Yazar hakkında

Jean-Christophe Grangé 1961 yılında Fransa’da doğdu. Çeşitli haber ajansları ve gazeteler için çalıştı. Paris-Magazine için bilimsel röportajlar hazırladı. Bütün dünyada ve Türkiye’de aylarca çok satanlar listesinden inmeyen Kızıl Nehirler, Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, Kurtlar İmparatorluğu, Siyah Kan, Şeytan Yemini, Koloni, Ölü Ruhlar Ormanı, Sisle Gelen Yolcu, Kaiken, Lontano ve Kongo’ya Ağıt adlı kitapları Doğan Kitap tarafından yayımlandı.