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Magazin

Jay-Z, Instagram hesabını açtıktan bir gün sonra kapattı

Hesabını 2 Kasım'da açan Jay-Z, ilk paylaşımında filmin posterine yer verdi ve yalnızca eşi Beyoncé'yi takip etti

04 Kasım 2021 16:45

Dünyaca ünlü rap müziyeni Jay-Z'nin fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da açtığı hesabı bir gün sonra kapatması, hayranlarında kafa karışıklığı yarattı.
 
Ünlü müzisyen Jay-Z, sosyal paylaşım platformu Instagram'da, yapımcılığını üstlendiği ve Netflix'te yayınlanan yeni Western filmi 'The Harder They Fall'un tanıtımı için açtığı hesabı bir gün sonra kapattı.
Hesabını 2 Kasım'da açan Jay-Z, ilk paylaşımında filmin posterine yer verdi ve yalnızca eşi Beyoncé'yi takip etti.
 
Hesabı açtıktan saatler sonra 2 milyona yakın takipçiye ulaşan müzisyenin, bir gün sonrasında hesabını kapattığı fark edildi. Jay-Z, 6 yıl önce de Instagram'da açtığı hesabı şarkıcı Michael Jackson'un doğum gününe dair bir paylaşım yaptıktan sonra kapatmıştı.
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