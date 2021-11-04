Jay-Z, Instagram hesabını açtıktan bir gün sonra kapattı

Ünlü müzisyen Jay-Z, sosyal paylaşım platformu Instagram'da, yapımcılığını üstlendiği ve Netflix'te yayınlanan yeni Western filmi 'The Harder They Fall'un tanıtımı için açtığı hesabı bir gün sonra kapattı.
Hesabını 2 Kasım'da açan Jay-Z, ilk paylaşımında filmin posterine yer verdi ve yalnızca eşi Beyoncé'yi takip etti.
Hesabı açtıktan saatler sonra 2 milyona yakın takipçiye ulaşan müzisyenin, bir gün sonrasında hesabını kapattığı fark edildi. Jay-Z, 6 yıl önce de Instagram'da açtığı hesabı şarkıcı Michael Jackson'un doğum gününe dair bir paylaşım yaptıktan sonra kapatmıştı.