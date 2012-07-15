Jaws'ın yapımcısı hayatını kaybetti

"Jaws" filmleri serisinin yapımcısı 77 yaşındaki Richard Zanuck kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.



1980'lerde tüm dünyada ilgiyle izlenen ve dev bir köpekbalığının yarattığı dehşeti konu edinen ünlü "Jaws" filmleri serisinin yapımcısı Richard Zanuck hayatını kaybetti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Jaws filmlerinin yanı sıra "Bayan Daisy'nin Şoförü" filmi ile 4 Oscar birden kazanan 77 yaşındaki Zanuck'un kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı.

"Film endüstrisinin temel taşı" olarak görülen ünlü yapımcı, eşi, iki çocuğu ve 9 torunu ile birlikte yaşadığı Beverley Hills'teki evinde öldü.

Zanuck 28 yaşındayken, babası Darryl F. Zanuck'in Twentieth-Century Fox stüdyosunun başına geçerek tarihin en genç stüdyo başkanı oldu.

Daha sonra babası tarafından kovularak 1972'de yapımcı David Brown'la bağımsız film yapım şirketi Zanuck/Brown Productions'ı kurdu.

Zanuck'un yapımcılığını üstlendiği filmler arasında, döneminin klasikleşmiş filmleri "Neşeli Günler" "Butch Cassidy ve Sundance Kid" de yer alıyor