Jaws filmini aratmayan sahne!

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Yaşam

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Walter Szulc kürek çekerken omuzunun üzerinden arkasına doğru baktı ve o an donup kaldı

09 Temmuz 2012 21:26

 

ABD’de kanoyla kıyıdan uzaklaşan adam arkasına doğru baktığında yarım metre uzağında bir yüzgecin kendisini izlediğini gördü. Adam kıyıdakilerin çığlıkları arasında köpekbalığını atlatıp karaya çıkmayı başardı.
 
ABD’nin Massachusetts eyaletinin Cape Cod bölgesinde kanoyla denize açılan Walter Szulc kürek çekerken omuzunun üzerinden arkasına doğru baktı ve o an donup kaldı.
 
Büyük beyaz köpekbalığının kendisini takip ettiğini ve aralarında sadece yarım metre mesafe olduğunu gören Szulc kıyıya doğru kürek çekmeye başladı.
 
Szulc köpekbalığını fark edenlerin çığlıkları arasında kıyıya ulaşmayı başardı. Bölgede özellikle son günlerde çok köpekbalığı görüldüğünü söyleyen biyolog Greg Skomal ABC televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi:
 
“Köpekbalıkları fok balıkları için bu sulara geliyor.
 
Doğal hayatı korumak için yapılan etkinlikler sonuç verdi ve fokların sayısı diğer senelere göre çok arttı. Köpekbalıkları da karınlarını doyurmak için buraya geliyor.”

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