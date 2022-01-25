Javier Bardem: Doğum gününde Bond kızı gibi giyinip pastadan çıkarak Daniel Craig'e sürpriz yapmıştım

Oyuncu Javier Bardem, oyuncu arkadaşı Daniel Craig'le ortak kutladıkları doğum gününde "Bond kızı" gibi giyinip pastadan çıkarak sürpriz yaptığını anlattı.

Variety'nin "Actors on Actors" serisine katılan Javier Bardem ve Daniel Craig, 2012'de Bond filmi Skyfall çekimlerine başlayan arkadaşlıklarını anlattı.

Bardem ve Craig, birer gün arayla doğduklarını, bu nedenle doğum günlerini beraber kutladıklarını söyledi.

Bardem, geçmişte kutladıkları bir doğum gününde, Bond kızı gibi giyenerek pastanın içinden çıkarak Craig'e sürpriz yaptığını söyledi.