Jason Momoa ve Peter Dinklage yeni bir filmde buluşuyor

Game of Thrones’un oyuncuları Peter Dinklage ile Jason Momoa, Good Bad & Undead adlı yeni filmde bir araya geliyor

Game of Thrones’un (Taht Oyunları) Tyrion Lannister'ı Peter Dinklage ile Khal Drogo'su Jason Momoa tekrar aynı projede buluşmaya hazırlanıyor.

NTV'nin Deadline’dan aktardığı habere göre, Good Bad & Undead adlı filmde Dinklage vampir avcısı Van Helsing’i canlandıracak.

Momoa ise Dinklage’ın bir daha hiç kimseyi öldürmemeye yeminli vampir ortağı rolünde yer alacak.

Kasaba kasaba dolaşıp ödül ganimetleri toplamak için yerli halkı aldatan bir oyun sergileyen ikiliden Momoa, kenti tehdit eden vampirmiş gibi davranırken Dinklage da onu yok etmeye çalışıyormuş gibi yapan vampir avcısını oynayacak.

Ancak yerli halk artık ikilinin hilelerini fark etmeye başlayıp Momoa’nın başına büyük bir ödül konunca ikilinin kaçış macerası başlayacak.

Momoa ve Dinklage’ın yapımcılığını da üstlendiği filmin yönetmen koltuğundaysa son olarak Palm Springs filmiyle dikkatleri çeken Max Barbakow yer alacak.

Peter Dinklage, Game of Thrones’ta canlandırdığı Tyrion Lannister rolüyle 4 Emmy Ödülü kazanmıştı.

Dizide Khal Drogo’yu canlandıran Momoa, Aquaman filmiyle süper kahraman evrenine adım atmıştı. Oyuncu son olarak yönetmen Denis Villeneuve’un merakla beklenen filmi Dune’da rol aldı.