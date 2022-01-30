Jason Momoa, "Hızlı ve Öfkeli 10"un kadrosuna katıldı

"Aquaman" ve "Game of Thrones" yıldızı Jason Momoa, "Hızlı ve Öfkeli" ekibine dahil oldu. Ekip, cuma günü geç saatlerde sosyal medya aracılığıyla Momoa'yı kadroya resmen kabul etti ve "Hızlı ve Öfkeli Ailesi büyümeye devam ediyor" başlıklı bir gönderi paylaştı.

Justin Lin'in yönettiği film, geçici olarak “Hızlı ve Öfkeli 10” olarak adlandırılıyor ve Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang ve Charlize Theron da dahil olmak üzere tüm ekibin geri dönmesi bekleniyor.

Beyazperde'nin aktardığına göre, film, 19 Mayıs 2023'te sinemalarda olacak. Serinin üçüncü ve altıncı bölümlerini yönettikten sonra Lin, geçen yaz sinemalarda gösterime giren “F9: The Fast Saga”nın yönetmenliğini yapmak için seriye geri döndü. Film, Koronavirüs salgını başlarında vizyona girmesine rağmen dünya çapında 726 milyon dolar hasılat elde etti. Yaklaşan filmin, Toretto ve ekibinin 10. ve 11. filmlerle tamamlanacak olan sondan bir önceki film olması bekleniyor.