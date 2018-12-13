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Magazin

Jason Momoa: Game of Thrones'tan sonra iş bulamadım çünkü insanlar İngilizce konuşmuyorum sanıyordu

O karakteri Khal Drogo'yu o kadar iyi oynadım ki sonrasında hayatım zorlaştı

13 Aralık 2018 18:48

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakteriyle dünya çapında üne ulaşan Jason Momoa, diziden sonra rol alacak yapım bulmakta zorlandığını çünkü sektördeki insanların İngilizce bilmediğini düşündüğünü söyledi.

Jason Momoa verdiği bir röportajda "O karakteri (Khal Drogo) o kadar iyi oynadım ki sonrasında hayatım zorlaştı. Benimle konuşan insanlar İngilizce bildiğimi öğrenince şaşırıyorlardı" dedi.

Momoa'nın canlandırdığı Khal Drogo karakteri kendi dillerini konuşan Dothrakilerin lideriydi.

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