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"Jason Derulo, kendisine Usher diye seslenen kişiyi yumrukladı"

Derulo, kaldığı otelin lobisinde bir anda hayranlarının arasına girerek birini yumrukladı

05 Ocak 2022 13:38

ABD’li şarkıcı Jason Derulo'nun, kendisine başka bir şarkıcı olan Usher’ın adıyla seslenen kişiyi yumrukladığı iddia edildi. 

The Independent’ta yer alan habere göre, Jason Derulo Las Vegas’ta bir otelin lobisinde hayranlarının yanından geçerken bir anda kalabalığa karışarak birini yumruklamaya başladı.

Derulo, güvenlik tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kavganın tam sebebi bilinmese de şarkıcı geçerken bir adamın küfrettiği, bir başkasının ise ona “Usher” diye seslendiği duyuldu.

Derulo hakkında suçlama yöneltilip yöneltilmediği henüz bilinmiyor.

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