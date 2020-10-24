Jared Leto, tekrar Joker'i canlandıracak

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Aktör Jared Leto bir kez daha DC evreninin efsanevi kötü karakteri Joker'i canlandıracak.

The Hollywood Reporter haberine gore Leto, önümüzdeki sene HBO Max'te yayınlanacak 4 saatlik Zack Snyder’s Justice League'de (Snyder Cut) bir kez daha 'Suçun Palyaço Prensi' rolünde olacak. Leto, orijinal Justice League filminde rol almıyordu, yönetmen Zac Snyder'ın uzun kesim versiyonunda ünlü oyuncunun ne kadar büyük bir rol alacağı merak konusu oldu.

Leto, daha önce Suicide Squad'da Joker karakterini canlandırmıştı. Birçok eleştirmen ve izleyici, filmden sonra Leto'nun ikonik kötü karakteri canlandırma şeklini eleştirmişti. Leto'dan sonra Joker filminde 'Suçun Palyaço Prensi'ni Joaquin Phoenix canlandırmış ve bu rolle Oscar kazanmıştı.