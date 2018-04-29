Japonya'nın sifon ve taharet musluğu sembolleri artık 'dünya standardında'

Japonya'ya gidenler tuvalet alışkanlıklarının dünyanın geri kalanına hiç de benzemediğini fark etmiştir.

Elektrikle çalışan klozetlerin yaygınlaştığı ülkede geçen yıl bir uygulama daha getirildi.

Klozetin kontrol düğmelerinde sifon ve taharet muslukları için bazı semboller kullanılıyor.

Amaç, turistlerin ön ve arkadan su fışkırtan musluklar gibi tuvalet alışkanlıklarına kolayca ayak uydurabilmeleri ve ileri teknoloji klozetleri sıkıntısız kullanabilmeleri.

Biçimli bir kalça figürünün de aralarında bulunduğu altı sembolün verdiği komutlar sırayla şöyle: Normal sifon, düşük güçte sifon, arka taharet musluğu, ön taharet musluğu, kapağı açma ve kapama, oturağı açma ve kapama.

Japon Kyodo haber sitesine göre, Uluslararası Standartlar Teşkilâtı (ISO) bu resimli yazıları şimdi de elektrikli tuvaletler için dünya standartları olarak belirledi.

Japon Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, Tokyo'da 2020 yılında yapılacak Yaz Olimpiyatları'nın milyonlarca ziyaretçi çekeceğini öngörerek elektrikli tuvaletlerdeki komutları kolaylaştırmak istemiş, imalatçı firmalar da ürünlerinde bu sembolleri aynen kullanmayı kabul etmişti.

Yetkililerin bir amacı da, sıcak su veren sifonlar ile kendi kendine kapanan klozet kapağı gibi özellikleri bulunan ileri teknoloji ürünleri dünyaya satmak.