T24 LogoT24 Logo
Çevre

Japonya'daki nükleer sızıntı ABD'deki orkinosları da vurdu

Uzmanlar Japonya'dan göç ettiği anlaşılan balıkların, geçen yıl meydana gelen deprem ve tsunami ardından oluşan radyoaktif sızıntıdan etkilendiğini söylüyor

30 Mayıs 2012 15:28

Japonya'daki tsunami ardından açığa çıkan nükleer sızıntının etkisi artık Amerika'ya kadar ulaştı. California sahillerinde yakalanan mavi yüzgeçli orkinoslarda ciddi oranda radyasyon tespit edildi.

California kıyılarında, mavi yüzgeçli orkinos alarmı verildi...

Uzmanlar Japonya'dan göç ettiği anlaşılan balıkların, geçen yıl meydana gelen deprem ve tsunami ardından oluşan radyoaktif sızıntıdan etkilendiğini söylüyor.

New York'daki Stony Brook Üniversitesi'nden deniz bilimi Profesörü Nicholas Fisher ve ekibi San Diego açıklarından yakaladıkları 15 mavi yüzgeçli orkinosun kas dokularını incledi.

National Academy Of Sciences dergisinde yayımlanan araştırma sonucunda balıklarda sezyum 134 ve 137'e rastlandı.

Bu oran geçen yılki  oranın 10 katı daha fazla. Bu da, balıkların deniz suyuna karışan nükleer sızıntıdan ciddi şekilde etkilendiğini gözler önüne serdi.

Aynı zamanda denizlerdeki kirlenmenin, göçmen deniz canlıları tarafından millerce uzaklara taşınabildiğini ortaya çıkardı.

Sonuç şaşırtıcı olsa da araştırmayı yapan Prof. Fischer bu balıkların yenmesinin sakıncalı olmadığını söylüyor.

Araştırma henüz tamamlanmış değil. Ekip önümüzdeki aylarda da orkinos avlayıp ölçüm yapmaya devam edecek. Hatta başka balık cinsleri incelenerek araştırmanın kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

ETİKETLER

orkinos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24