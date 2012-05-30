Japonya'daki nükleer sızıntı ABD'deki orkinosları da vurdu

Japonya'daki tsunami ardından açığa çıkan nükleer sızıntının etkisi artık Amerika'ya kadar ulaştı. California sahillerinde yakalanan mavi yüzgeçli orkinoslarda ciddi oranda radyasyon tespit edildi.

California kıyılarında, mavi yüzgeçli orkinos alarmı verildi...

Uzmanlar Japonya'dan göç ettiği anlaşılan balıkların, geçen yıl meydana gelen deprem ve tsunami ardından oluşan radyoaktif sızıntıdan etkilendiğini söylüyor.

New York'daki Stony Brook Üniversitesi'nden deniz bilimi Profesörü Nicholas Fisher ve ekibi San Diego açıklarından yakaladıkları 15 mavi yüzgeçli orkinosun kas dokularını incledi.

National Academy Of Sciences dergisinde yayımlanan araştırma sonucunda balıklarda sezyum 134 ve 137'e rastlandı.

Bu oran geçen yılki oranın 10 katı daha fazla. Bu da, balıkların deniz suyuna karışan nükleer sızıntıdan ciddi şekilde etkilendiğini gözler önüne serdi.

Aynı zamanda denizlerdeki kirlenmenin, göçmen deniz canlıları tarafından millerce uzaklara taşınabildiğini ortaya çıkardı.

Sonuç şaşırtıcı olsa da araştırmayı yapan Prof. Fischer bu balıkların yenmesinin sakıncalı olmadığını söylüyor.

Araştırma henüz tamamlanmış değil. Ekip önümüzdeki aylarda da orkinos avlayıp ölçüm yapmaya devam edecek. Hatta başka balık cinsleri incelenerek araştırmanın kapsamının genişletilmesi planlanıyor.