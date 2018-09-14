T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Japonya'da küçük bir çocuk görünümüne sahip robot üretildi

Japon bir robot bilimci, çocuksu bir yüzü olan ve oldukça gerçekçi ellere sahip bir robot geliştirdi

14 Eylül 2018 22:13

Japon bir robot bilimci, çocuksu bir yüzü olan ve oldukça gerçekçi ellere sahip bir robot geliştirdi.

Geliştirdiği robot hakkında önemli açıklamalarda bulunan Osaka Üniversitesi'nden Profesör Hiroshi Ishiguro, Ibuki isimli robotun, insanlarla etkileşime geçmek için geliştirildiğini belirtti.

Ishiguro, " Ibuki, tıpkı insanlar gibi iletişim kurabilmesinin yanı sıra duygularını çeşitli mimik ve jestler kullanarak ifade edebilmekte" dedi.

Ibuki, çocuksu yüzü, transparan gövdesi ve oldukça gerçekçi elleri ile distopik bir bilim kurgu filminden çıkmışa benziyor.

ETİKETLER

Japonyaçocuk görünümlü robot
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24