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Bilim / Teknoloji

Japonya uzaya çöpçü yolladı

Alüminyum ve çelik halatlardan oluşan yaklaşık 700 metre uzunluğundaki hurda toplayıcı, uzaydaki metal atıkları yavaşlatarak dünya yörüngesinden çıkarmayı hedefliyor

12 Aralık 2016 16:42

Japonya, dünya yörüngesindeki çöplerin temizlenmesi amacıyla geliştirilen bir manyetik hurda toplayıcıyı taşıyan roketi geçtiğimiz cuma uzaya fırlattı. 

Alüminyum ve çelik halatlardan oluşan yaklaşık 700 metre uzunluğundaki hurda toplayıcı, uzaydaki metal atıkları yavaşlatarak dünya yörüngesinden çıkarmayı hedefliyor. Kuzey Pasifik’teki Tanegaşima Uzay Merkezi’nden fırlatılan hurda toplayıcının, Dünya yörüngesinde bulunan büyük metal atıklarının faaliyet alanını değiştirmesi, atıkları atmosfere doğru iterek yanmalarını sağlaması bekleniyor. 

Dünya yörüngesinde, eski uydular ve fırlatılan roketler dahil olmak üzere milyonlarca metal parçasının bulunduğu tahmin ediliyor. Hızı saatte 28 bin kilometreye kadar çıkan bu metal parçacıklarının kazalara neden olabileceği ve telekomünikasyona zarar verebileceği belirtiliyor.

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Japonyaçöpçüuzaya çöp yolladı

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