Japonya, Pokemon Go oyuncularını uyardı: Fukuşima nükleer tesisinden uzak durun

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), Pokemon Go'nun tasarımcısı Niantic'ten, pokemon karakterlerinin nükleer santral bölgelerinden ve riskli bölge ilan edilen alanlardan kaldırılmasını talep etti.

Tepco, Japonya'da 2011 yılında yaşanan deprem ve tsunami sonrasında zarar gören Fukuşima Daiçi ve Kashiwazaki-Kariwa nükleer santral tesisleri ve radyoaktif madde bulunan alanlarda pokemon karakteri tespit ettiklerini açıkladı. Pokemon Go'nun tasarımcısı Niantic'ten Pokemon karakterlerinin bu alanlardan kaldırılması talebinde bulundu.

"Tehlikeli alanlar, Pokemon oyuncuları için 'girilemez' olmalı"

Şirket, Pokemon karakterlerini yakalamaya çalışan oyuncuların kendilerini tehlikeye atmasında korktuklarını ve bu alanların Pokemon oyuncuları için girilemez bölge olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi. Niantic, kendileri de sorun tespit ederse oyunun o kısımlarında değişiklik yapılacağını söyledi.

Japon demiryolu şirketleri de Niantic'ten benzer taleplerde bulunmuş, oyun karakterlerinin istasyon peronlarından ve tren raylarından kaldırılmasını istemişti. Amerika'nın Ohio eyaletinde üç gencin nükleer santral bölgesine girmesinden sonra Japonya Nükleer Güvenlik Komisyonu, ülkede enerji üreten şirketleri güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda uyarmıştı.

Pokemon karakterlerinin Nagasaki'den kaldırılması talep edildi

Tepco, çalışanlarının iş yerinde Pokemon oynamasını yasakladı. Fukuşima Valisi Masao Uchibori, insanların pokemon yakalamak için nükleer tesislerin bulunduğu bölgelere girmelerinin ve özellikle Fukuşima Nükleer Santrali'nde 2011'de yaşanan felaketten sonra riskli olarak belirlenen alanlarda bulunmalarının tehklikeli olduğunu söyledi.

Uchibori, hükümetin bu tehlikeye dikkat çekmek için neler yapılması gerektiğini değerlendireceğini söyledi. Nagasaki şehri yetkilileri şimdiden, 1945 yılında atom bombası atılan şehirde hayatını kaybedenlerin anıtlarının bulunduğu Nagasaki Barış Parkı'ndan Pokemon karakterlerinin kaldırılmasını talep etti.

Pokemon Go oyunu tasarlandığı ülke olan Japonya'ya oyun, ilk kez Avustralya'da piyasaya sürüldükten haftalar sonra gelmişti.