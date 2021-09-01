Japonya'daki bazı Moderna aşılarının içinde siyah partiküller görüldü

Japonya’da Moderna’nın Covid-19 aşılarının bir bölümü içinde yabancı madde bulundu. Bir eczacı, elindeki aşıların bazılarında siyah partiküller gördü.

BBC’de yer alan habere göre, Japonya’nın ellerindeki 1.63 milyon Moderna aşısının kullanımını kirlilik nedeniyle askıya almasının ardından bir grup aşıda da siyah partiküller görüldü.

Yabancı maddenin bulunduğu aşıların şu ana kadar 3 bin 790 kişiye uygulandığı belirtildi. Aşıların kalanı incelenmek üzere beklemeye alındı.

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Japonya medyasının aktardığına göre henüz yabancı madde tespit edilen aşılarla ilgili herhangi bir sağlık sorunu meydana gelmedi.

Aşıları şişeleyen Ravi isimli İspanyol ecza şirketi, İspanya’daki üretim sırasında sorun meydana gelmiş olabileceğini söyledi.