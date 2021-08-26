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Dünya

Japonya'da "yabancı madde tespitinin ardından" 1.6 milyon doz Moderna aşısı toplatılacak

Toplatma kararının tedbir olarak alındığı belirtildi

26 Ağustos 2021 15:56

Japonya'da piyasaya sürülen Moderna aşılarının yaklaşık 1.6 milyonu 'yabancı madde tespit edildiği' gerekçesiyle toplatılıyor.
 
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Japonya  Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aşıların önlem olarak dolaşımdan kaldırılacağı ve aşısının yaklaşık 1.,6 milyon dozu, bazı şişelerde yabancı madde bulunması üzerine sorumlu ilaç üreticisi Takeda ile gerekli istişarelerin yapıldığı ve aşıların önlem toplatıldığı belirtildi.
 
Takeda ise, 39 şişede bulunan yabancı madde nedeniyle Moderna'da acil soruşturma talep ettiklerini açıklarken, Moderna da yaptığı açıklamada bulguları doğruladı ve “Bugüne kadar hiçbir güvenlik veya etkinlik sorunu tespit edilmedi” dedi.
 
Kyodo News'e göre Sağlık Bakanlığı, riskin önemli olmadığına inandığını, ancak askıya alma işlemini ihtiyati tedbir olarak gördüğünü söyledi. Öte yandan bakanlık, Japonya'daki 863 aşı merkezine gönderilen dozların İspanya'daki bir fabrikadan gönderildiğini açıkladı.
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