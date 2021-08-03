Japonya'da, yalnızca kritik Covid-19 hastaları, hastaneye kaldıracak

Başta Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapan Tokyo olmak üzere ciddi vaka artışı yaşayan Japonya, yalnızca kritik hasta ve hasta olma riski taşıyan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarını hastaneye kaldıracak, diğerleri ise evde tecrit edecek.

Reuters'ın haberine göre, değişikliği açıklayan Başbakan Yoshihide Suga, evde tecrit edilen kişilerin gerekirse hastaneye yatırılacağını söyledi.

Ancak muhalefet, değişikliğin daha fazla ölüme yol açabileceğinden endişe ediyor.

Japonya'nın muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi lideri Yukio Edano, NHK kamu televizyonuna verdiği demeçte, "Buna evde tedavi diyorlar ama bu eve terk etme" dedi.

Covid-19 vakalarında keskin bir artış gören ülke, günde 10 binden fazla yeni enfeksiyon kaydediyor. Bu sayı, Tokyo'da cumartesi günü 4 bin 58 ile rekor seviyeye ulaştı.

Showa Üniversite Hastanesi direktörü Hironori Sagara, Tokyo hastanelerinde salgının sıkıntısının hissedildiğini belirterek, "Olimpiyat heyecanının ortasında, sağlık personelinin durumu çok ciddi" dedi.