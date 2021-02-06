Japonya’da kuş gribi alarmı: 410 bin tavuk öldürülecek

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">Japonya’nın Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun öldürüleceği duyuruldu.</p>\n<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0">\n<p>Japonya’nın başkenti Tokyo’nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun öldürüleceği açıklandı.</p>\n<p>Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden tavukların "itlaf edilme" işlemi için yardım istediğini duyurdu. (DHA)</p>\n<h3> Danimarka'da da vizonlar öldürülmüştü</h3>\n<div class="_29XP5">\n<div>\n<p class="p1">Öte yandan Danimarka’da da Koronavirüs mutasyonu endişesiyle 15 milyon vizon öldürülmüş ve çeşitli yerlere gömülmüştü.</p>\n<p class="p1">Yeterince derine gömülemeyen vizonların vücutlarının toprak altında şişerek yer yüzüne çıktığı görülmüştü.</p>\n</div>\n</div>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/danimarka-da-koronavirus-endisesiyle-oldurulen-milyonlarca-vizon-yeralti-sularini-zehirlemeye-basladi,919975" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Danimarka'da Koronavirüs endişesiyle öldürülen milyonlarca vizon, yeraltı sularını zehirlemeye başladı"</a></strong></p>\n<div class="banner-section m-b ad-p-container">\n<p id="medyanet/9927946/cnnturk/dunya/body_300x250_1" data-size="[300, 250]" data-lazy="false" data-platform="desktop" data-google-query-id="CKPriZD01e4CFRDRuwgd3wIGPw" data-ad-height="250" data-ad-width="300"> </p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>