T24 LogoT24 Logo
Gündem

Japonya’da kuş gribi alarmı: 410 bin tavuk öldürülecek

06 Şubat 2021 21:41

Japonya’nın Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun öldürüleceği duyuruldu.

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun öldürüleceği açıklandı.

Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden tavukların "itlaf edilme" işlemi için yardım istediğini duyurdu. (DHA)

 Danimarka'da da vizonlar öldürülmüştü

Öte yandan Danimarka’da da Koronavirüs mutasyonu endişesiyle 15 milyon vizon öldürülmüş ve çeşitli yerlere gömülmüştü.

Yeterince derine gömülemeyen vizonların vücutlarının toprak altında şişerek yer yüzüne çıktığı görülmüştü.

TIKLAYIN - "Danimarka'da Koronavirüs endişesiyle öldürülen milyonlarca vizon, yeraltı sularını zehirlemeye başladı"

japonyakuş gribitavukdanimarka vizondanimarka
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24