"Danimarka'da Koronavirüs endişesiyle öldürülen milyonlarca vizon, yeraltı sularını zehirlemeye başladı"

Danimarka’da yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) bir mutasyonu tespit edildiği için öldürülen ve toplu mezarlara gömülen vizonlar toprakta ayrışmaya başladı. Yerel kaynaklar ayrışan vizonların yeraltı suyunu zehirlemeye başladığını söyledi.

Danimarka’da vizonların Koronavirüs endişesiyle toplu bir şekilde öldürülmesinin ardından hükûmetin attığı bu adıma dair soru işaretleri büyüyor. Yerel bir radyo kanalı, gömülen ve toprakta çözünmeye başlayan suların yeraltı suyunu zehirlemeye başladığını aktardı.

Çevre koruma ajansının yaptığı bir araştırma, bölgedeki yeraltı suyunun gömülen vizonlar nedeniyle kirlenmeye başladığını aktardı. Danimarka parlamentosu konuya ilişkin bir inceleme başlatılacağını söyledi.

Danimarka’da Koronavirüs mutasyonu endişesiyle 15 milyon vizon öldürüldü ve çeşitli yerlere gömüldü. Geçen haftalarda yeterince derine gömülemeyen vizonların vücutlarının toprak altında şişerek yer yüzüne çıktığı görülmüştü.