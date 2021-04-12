Japonya'da halkın yüzde 70'inden fazlası, Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini ya da ertelenmesini istiyor

T24 Spor

Japonya halkının yüzde 70'inden fazlası, Koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini veya ertelenmesini istiyor.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Kyodo News, Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına 100 gün kala bir anket düzenledi.

Ankete göre, halkın yüzde 39,2'si oyunların iptal edilmesini, yüzde 32,8'i ise ertelenmesini istiyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 24,5'i dünyanın en büyük spor etkinliğinin planlandığı gibi devam etmesini istiyor.

Tokyo pazartesi günü, dördüncü bir Koronavirüs enfeksiyonu dalgasını kırmak için bir ay sürecek acil durum önlemleri dönemini başlattı.

10-12 nisan tarihleri ​​arasında yapılan Kyodo anketine göre, katılımcıların% 92,6'sından fazlası enfeksiyonların yeniden ortaya çıkması konusunda endişe duyuyor.

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