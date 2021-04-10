Branşlara göre Tokyo Olimpiyatları takvimi

23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatarı'nda 33 farklı spor branşına ait müsabakalar 21 Temmuz'da başlayacak.
2020 Tokyo Olimpiyatları dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi sebebiyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. 21 Temmuz tarihiyle kadınlar softbol ve futbol ön eleme turlarındaki müsabakalarla başlayacak Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılış töreni 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Oyunlarda, 33 farklı branşta toplam 339 madalya dağıtılacak. Öte yandan 42 farklı tesis, dünyanın en büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak.
Branşlara göre Tokyo 2020 takvimi şu şekilde:
3x3 basketbol (24-28 Temmuz)
Okçuluk (23-31 Temmuz)
Artistik jimnastik (24 Temmuz - 3 Ağustos)
Artistik yüzme (2-7 Ağustos)
Atletizm (30 Temmuz - 8 Ağustos)
Badminton (24 Temmuz - 2 Ağustos)
Beyzbol/Softbol (21 Temmuz - 2 Ağustos)
Plaj voleybolu (24 Temmuz - 7 Ağustos)
Boks (24 Temmuz - 8 Ağustos)
Kano (slalom) (25-30 Temmuz)
Kano (sprint) (25-30 Temmuz)
BMX serbest stil (31 Temmuz - 1 Ağustos)
BMX yarış (29-30 Temmuz)
Dağ bisikleti (26-27 Temmuz)
Yol bisikleti (25-26;29 Temmuz)
Pist bisikleti (2-8 Ağustos)
Dalış (25 Temmuz - 7 Ağustos)
Binicilik (24 Temmuz - 7 Ağustos)
Eskrim (24 Temmuz - 1 Ağustos)
Futbol (21 Temmuz - 7 Ağustos)
Golf (30 Temmuz - 2 Ağustos; 5-8 Ağustos)
Hentbol (24 Temmuz - 8 Ağustos)
Hokey (24 Temmuz - 8 Ağustos)
Judo (25 Temmuz - 6 Ağustos)
Karate (5-7 Ağustos)
Maraton yüzme (4-5 Ağustos)
Modern pentatlon (5-7 Ağustos)
Ritmil jimnastik (6-8 Ağustos)
Kürek (23-30 Temmuz)
Ragbi (26-31 Temmuz)
Yelken (26 Temmuz - 4 Ağustos)
Atıcılık (24 Temmuz - 2 Ağustos)
Kaykay (25-26 Temmuz; 4-5 Ağustos)
Tırmanış (3-6 Ağustos)
Sörf (25 Temmuz - 1 Ağustos)
Yüzme (24 Temmuz - 1 Ağustos)
Masa tenisi (24 Temmuz - 6 Ağustos)
Tekvando (24-27 Temmuz)
Tenis (24 Temmuz - 1 Ağustos)
Trampolin jimnastik (30-31 Temmuz)
Triatlon (26-27 Temmuz; 31 Temmuz)
Voleybol (24 Temmuz - 8 Ağustos)
Su topu (24 Temmuz - 8 Ağustos)
Halter (24-28 Temmuz; 31 Temmuz - 4 Ağustos)
Güreş (1-7 Ağustos)