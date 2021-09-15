Japonya'da evden çalışmaya minimalist çözüm: 2 metrelik mini ofisler tasarlandı

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Japon inşaat şirketi, Koronavirüs salgını nedeniyle yaygınlaşan evden çalışma düzenine “mini ofis” tasarlayarak çözüm buldu. “Hanare Zen” isimli mini ofis, 91 cm genişliğinde ve 1.8 metre uzunluğunda tasarlandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Japonya’da ünlü olan KI Star Real Estate isimli inşaat şirketi “Hanare Zen” isimli mini ofisleri minimalist bir konseptte tasarladı.

Şirket sözcüsü Chisa Uchiyama “Mini ofisler, evlerinden çalışırken rahat bir alan bulmakta zorlanan ancak ailelerinden uzakta olmak istemeyen insanlar için tasarlandı” dedi.

Hanare Zen ofisleri, şu anda 547 bin 800 Yen’e Tokyo ve çevresinde satılıyor. Öte yandan portatif ofislerin apartman daireleri için kullanışlı olmadığı, daha çok müstakil evlerde kullanılabileceği belirtiliyor.

Japonya’da büyük şirketlerin yüzde 90’ı, pandemi kontrol altına alındığında bile evden çalışma sistemini sürdürmeyi amaçlıyor.