Japonya'da evde kalan çiftlerin ayrılma ihtimaline karşı çözüm için ayrı daire kiralama yöntemi başladı

Japonya'da sokağa çıkmanın kısıtlandığı günlerde sosyal medyada Koronavirüs nedeniyle boşanmaların artacağına dair paylaşımlar gören bir girişimci, boşanmaktan kaçınmak isteyen çiftlere ayrı daire hizmeti sunmaya başladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Tokyo merkezli kısa süreli kiralama şirketi Kasoku, ‘evde kal’ kampanyasında birbirlerinden bunalan çiftlere boşanmak yerine sadece bir süre ayrı kalmaya ihtiyaç duyduklarını telkin ederek elindeki boş daireleri kiralıyor.

Dünyanın her yerinde her şekilde barınma imkanını uygun fiyata sunan Airbnb sitesi tarzında çalışan Kasoku, verdiği ilanlarda “Lütfen Koronavirüs boşanmasını düşünmeden önce bize danışın” dedi.

Kasoku’dan günlük daire kiralamanın fiyatı 40 dolara tekabül ediyor.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan şirket temsilcisi Kosuke Amano, ‘3 Nisan’da başladıkları kampanyaya 20 müşterinin dahil olduğunu, ücretsiz olarak yasal bir yetkiliden yarım saatlik boşanma danışmanlığı almanın kampanyaya dahil olduğunu’ söyledi.

Amano “Japonya’da boşanmaların arttığına dair somut veri elde olmamasına rağmen Çin ve Rusya’dan boşanmaların arttığına dair haberler gelmesi üzerine bu hizmeti sunmaya karar verdik” diye ekledi.

Şirketin çoğu Tokyo’nun merkezinde olmak üzere ülke çapında 500 kiralık dairesi var. Turizm durduğundan çoğu boş durumda.