Japonya'da Eta varyantını taşıyan 18 Koronavirüs vakası tespit edildi

Japonya, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından incelemeye alınan Eta varyantını taşıyan 18 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Eta varyantı geçen yılın aralık ayından bu yana Britanya, Nijerya gibi çeşitli ülkelerde tespit edilmişti. Covid-19 varyantlarını takip eden GISAID verilerine göre, Eta varyantı mart ayında dünya genelinde sık görülmüş daha sonra azalmaya başlamıştı.

Eta varyantı, DSÖ tarafından incelenen varyantlar arasında olsa da Alpha ve Beta varyantları gibi "endişe veren varyant" kategorisinde yer almıyor. Güney Amerika'da yayılan Lambda mutasyonu, Güney Amerika ve Avrupa'dan bildirilen Mu mutasyonu ve ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Kappa mutasyonu da Eta gibi, takip edilmesi gereken "ilgi mutasyonları" arasında yer almıştı.