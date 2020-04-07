Japonya'da 7 bölgede olağanüstü hal ilan edildi

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Japonya'da Başbakan Şinzo Abe, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde olağanüstü hal ilân etti.

Olağanüstü hal, bir ay süreyle başkent Tokyo ve yedi bölgede daha geçerli olacak. Japonya nüfusunun yüzde 44'ü bu bölgelerde yaşıyor.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerin sırasıyla, Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo ve Fukuoka olduğu bildirildi.

Abe, OHAL ilanının diğer ülkelerdeki sokağa çıkma yasaklarından farklı olacağını ifade etti. OHAL, valilere evde kalma emri verme yetkisi verecek. Reuters'ın aktardığına göre Japonya bu tür emirler verildiğinde genelde yasaklara uymayanlara ceza verilmiyor. Yönetim, halkın yakınlarının baskısı ve otoriteye saygı sayesinde evlerinde kalacağına inanıyor.

Abe, parlamentoda konuşurken, "OHAL ilân etmeye karar verdik çünkü Koronavirüs'ün ülkemizde hızlıca yayılmasının hayatlarımıza ve ekonomiye büyük zarar vereceğini gördük" dedi.

Abe, kabinesinin bir ekonomik teşvik paketini geçirmek üzere olduğunu da duyurdu. 103 trilyon yenlik (990 milyar dolar) teşvik paketiyle yeni tip Koronavirüs'ün dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi üzerindeki etkisinin azaltılması umuluyor.

Japonya'da şu ana kadar 3 bin 906 vaka tespit edildi; virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 92 olduğu bildirildi.