Japonya'da 15 ay sonra ilk defa bir günde hiç Covid kaynaklı ölüm kayıtlara geçmedi

T24 Dış Haberler

Japonya'da bir yılı aşkın süredir ilk defa pazar günü hiç Koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Devlet kanalı NHK'ya göre ülkede 2 Ağustos 2020'den bu yana Japonya'da ilk kez 24 saatte Covid kaynaklı ölüm resmi kayıtlara geçmedi. Sağlık Bakanlığı cumartesi günü 3 can kaybı yaşandığını bildirmişti.

Japonya'da aşılananların oranının yüzde 70'i geçmesinin ardından vaka sayılarında ciddi bir düşüş görüldü.

Ağustos ayında ülkede günlük vaka sayısı 25 bine ulaşmıştı. Salgın boyunca ülkede 18 binden fazla ölüm yaşandı.