Japonya Başbakanı parlamentoyu feshetti

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, parlamentoyu feshetti. Böylece 14 Aralık'ta yapılması planlanan erken seçimin yolu açıldı.

İki yıl önce iktidara gelen Japonya Başbakanı ekonomik reformlar için halktan yeniden yetki isteyeceğini ve tepkilere yol açan satış vergisi artışını erteleyeceğini açıklamıştı.

Ancak yapılan kamuoyu yoklamaları Abe'nin desteğinin düşük olduğuna ve erken seçim kararının geri tepebileceğine işaret ediyor.

Parlamentonun fesih kararı Temsilciler Meclisi Başkanı Bunmei Ibuki tarafından açıklandı.

Japon Parlamentosu Temsilciler Meclisi'yle Danışmanlar Meclisi'nden oluşuyor.

Japonya ekonomisi üst üste iki çeyrek daralmıştı. Abe, çok yavaş büyüyen ekonomiyi canlandırmak için gevşek para politikası ve harcama programıyla yeni istihdam ve yatırımlar yaratmayı vadetmişti.

Ancak aradan geçen iki yıl içerisinde 'Abenomi' olarak da adlandırılan önlemler ekonomide istenen ivmeyi yaratamadığı gibi mali disiplini de hedeften şaşırttı ve Japonya'nın bütçe açığı yatırımcıları rahatsız eden seviyelere ulaştı. Ülkede bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 7,6 seviyesinde. Kamu borcunun milli gelire oranı ise yüzde 200'ün üzerine çıkmış durumda.

Abe'nin bütçeyi tekrar kontrol altına alma çabaları kapsamında KDV benzeri bir satış vergisini devreye sokması ise son iki çeyrekte ekonomik daralma ile sonuçlanınca erken seçim kararı da geldi.

Vergi artışı

Abe'nin daha fazla destek kaybetmeden seçime giderek koltuğunu sağlamlaştırmak istediği yorumları yapılıyor.

Abe erken seçim açıklamasını yaparken, ikinci satış vergisi artışını da ertelediğini duyurmuştu.

Hükümet Nisan ayında satış vergisini yüzde 5'ten yüzde 8'e çıkarmış, bu yıl içerisinde vergi oranının bir kez daha artırılacağını açıklamıştı.

Maliye Bakanı Taro Aso er ya da geç vergileri artırmak zorunda kalacaklarını ifade ederek "Mevcut gelirlerle yaşlanan nüfusun ihtiyaç duyduğu sosyal refah ödemelerini yapamayız" demişti.