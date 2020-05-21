Japonya Başbakanı Abe: Geliştirdiğimiz ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve online olarak katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından törenle açıldı. Japonya Başbakanı Abe, Koronavirüs'e karşı ürettikleri Amigan ilacını Türkiye'ye bağışladıklarını duyurdu.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışı yapıldı. Kabine üyelerinin yanı sıra açılışa Japon Başbakanı Şinzo Abe törene video konferansla katıldı. Abe şunları söyledi:

"Geçen gün Sayın Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra tekrar görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Erdoğan tarafından video konferans şekliyle katılmak üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışına katılmaya davet edildim. Küresel sorun olan Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'u ziyaret etmem mümkün olmadı. Ancak açılış törenine katılabilmekten mutluluk duyuyorum. Benim kalbim Sayın Erdoğan ve Türk halkıyla birliktedir. Öncelikle bu açılış töreni vesilesiyle çaba sarf eden herkese en içten tebriklerimi sunuyorum. Şehir Hastanesi kamu-özel sektör ortaklığı ile inşa ettiği, son teknoloji ile donanmış, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biridir. Bu hastanenin aslında haziran ayında faaliyete geçmesi öngörülürken, Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, öngörülen tarihten önce açılmasına karar verildiği ve Koronavirüs tedavisinde kullanılmasına karar verildiğini biliyorum.

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"Koronavirüs'te umut olabileceği belirtilen ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz"

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, geçen gün bu hastaneyi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza kadar sağlık ve esenlik getirmesini bekliyorum. Alınan bu tedbirlerin neticesi olarak vaka sayısının azlığı ve vefat sayısının düşük olmasından dolayı normalleşme takviminin açıklandığını biliyorum. Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için uluslararası işbirliği çok önemli. Öncelikli olarak tedavi ve ilaç geliştirilmesidir. Japonya'da geliştirilen ve Koronavirüs'te umut olabileceği belirtilen ilacı arzu eden ülkelere bağışlayacağız. Bu kapsamda Türkiye'ye de bağışlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin duyduğu ihtiyaca binaen sağlık çalışanlarına tıbbi destek sağlayacağız.

"Geçtiğimiz yıl gerçekleşen G20'de Sayın Erdoğan ile gelişmekte olan ülkelere yardımı teyit ettik. Afrika ve Ortadoğu'daki ülkelere elini uzatan Türkiye'ye saygı duyuyorum. Japonya'da koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere yardım etmek için sağlık sistemini güçlendirmeye ve ekonomik faaliyetlerinin canlandırılması için kredi paketleri hazırdır. Çeşitli alanlarda Türkiye ile işbirliği yapmak isteriz. Her ülke için Koronavirüs'le mücadele öncelikli olacaktır. Durum sakinleşince ikili ilişkileri geliştirme girişiminde bulunacağız. 2020 yılı Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun temeli olan Ertuğrul Gemisi faciasının 130'ncu yıldönümüdür. Ertuğrul faciası bizim dostluğun kaynağıdır. Bu törenlerin Koronavirüs'ün geçmesinden sonra gerçekleşmesini bekliyorum"