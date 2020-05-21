Erdoğan: Yeni belediye başkanın "İmkânlarımız yok" dediği yol ve metro yapımını talimatımla Ulaştırma Bakanı'na verdik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışında tartışmalara neden olan 'hastane yolu'na ilişkin, “Buradaki alt yapıyla ilgili önceki belediye başkanlarımızın üstlendiği ancak bu süreçte ne yazık ki yeni belediye başkanının ‘Bizim imkânlarımız yok, biz bunu yapamayız’ diye çekildiği bu yol ve metro konusunda talimatımla Ulaştırma Bakanımıza verdik. Ulaştırma Bakanımız yolları tamamladı, metro kısmının devrini alacak. Bir yıl, bilemediniz bir buçuk yıl içinde bitecek. Ulaşım sorunu da böylece çözülmüş olacak." dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışı yapıldı. Kabine üyelerinin yanı sıra açılışa Japon Başbakanı Şinzo Abe törene video konferansla katıldı.

Abe, "Geçen gün Sayın Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra tekrar görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Erdoğan tarafından video konferans şekliyle katılmak üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışına katılmaya davet edildim. Küresel sorun olan Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'u ziyaret etmem mümkün olmadı. Ancak açılış törenine katılabilmekten mutluluk duyuyorum. Benim kalbim Sayın Erdoğan ve Türk halkıyla birliktedir. Öncelikle bu açılış töreni vesilesiyle çaba sarf eden herkese en içten tebriklerimi sunuyorum. Şehir Hastanesi kamu-özel sektör ortaklığı ile inşa ettiği, son teknoloji ile donanmış, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biridir. Bu hastanenin aslında haziran ayında faaliyete geçmesi öngörülürken, Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, öngörülen tarihten önce açılmasına karar verildiği ve Koronavirüs tedavisinde kullanılmasına karar verildiğini biliyorum." dedi.

"Koronavirüs'te umut olabileceği belirtilen ilacı Türkiye'ye bağışlıyoruz"

Abe, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, geçen gün bu hastaneyi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza kadar sağlık ve esenlik getirmesini bekliyorum. Alınan bu tedbirlerin neticesi olarak vaka sayısının azlığı ve vefat sayısının düşük olmasından dolayı normalleşme takviminin açıklandığını biliyorum. Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için uluslararası işbirliği çok önemli. Öncelikli olarak tedavi ve ilaç geliştirilmesidir. Japonya'da geliştirilen ve Koronavirüs'te umut olabileceği belirtilen ilacı arzu eden ülkelere bağışlayacağız. Bu kapsamda Türkiye'ye de bağışlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin duyduğu ihtiyaca binaen sağlık çalışanlarına tıbbi destek sağlayacağız." diye konuştu.

Abe, "Geçtiğimiz yıl gerçekleşen G20'de Sayın Erdoğan ile gelişmekte olan ülkelere yardımı teyit ettik. Afrika ve Ortadoğu'daki ülkelere elini uzatan Türkiye'ye saygı duyuyorum. Japonya'da koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere yardım etmek için sağlık sistemini güçlendirmeye ve ekonomik faaliyetlerinin canlandırılması için kredi paketleri hazırdır. Çeşitli alanlarda Türkiye ile işbirliği yapmak isteriz. Her ülke için Koronavirüs'le mücadele öncelikli olacaktır. Durum sakinleşince ikili ilişkileri geliştirme girişiminde bulunacağız. 2020 yılı Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun temeli olan Ertuğrul Gemisi faciasının 130'ncu yıldönümüdür. Ertuğrul faciası bizim dostluğun kaynağıdır. Bu törenlerin Koronavirüs'ün geçmesinden sonra gerçekleşmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ülkemiz, milletimiz ve güzel İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Japonya Başbakanı Sayın Abe'ye açılışımıza iştirak ettiği için ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yüklenici firmasından mühendisine, işçisinden müteahhidine kadar bu muhteşem eserinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Geçmişte Japon firmalarla Marmaray ve Osmangazi Köprüsü gibi çok önemli alt yapı projelerine beraber imza attık. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Hastanemizin adını iki ülkenin iş birliğine yaraşır şekilde, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Hastanenin çevresindeki 15 dönümlük alanı çam ve sakura (kiraz çiçeği) ağacıyla donattık, donatmaya da devam edeceğiz. Bu bizim özellikle dostluğumuzun kalıcı olmasını sembolize eden adımlar oluyor. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik alt yapısı, müştemilatı, konumu, diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak eseri daha ülkemize kazandırdık." düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Rönesans ve Sojit firmalarını müşterek olarak bu muhteşem eseri inşa etmeleri gerçekten Türk-Japon iş birliğinin de, dayanışmasının bir ifadesidir. 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu, 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alanıyla bu hastane şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girmiştir.

Çevre ve enerji dostu hastanemiz, kamu-özel ortaklığının en güzel örneklerinden biridir. 456'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin 682 yatağı ve 725 poliklinik odası, 90 ameliyathane masası ile bu eser Covid-19 ile mücadelemizde kritik bir rol oynayacaktır.

Toplam 107 branşta hizmet verecek olan hastanemizde, tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 35 bin ayaktan hasta ve 500 özellikli ameliyat yapılmasını planlıyoruz. 8 bin 134 araçlık otoparkının yanı sıra, 3 helikopter pisti de olan hastanemiz, milletimizle beraber, İstanbul Havalimanı’na yakınlığıyla yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi konumuna gelmiştir. Burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır. Bunun başatı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’dir. Öbür tarafta yine Yeşilköy’de hemen pistin yanından Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’dir. Bir diğeri de yine Covid-19 sürecinde rahmetli olan Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi de Sancaktepe’de. 1005 +1005 yataklı hastanelerdir. Ama bunlar geçici bir sahra hastanesi değildir, kalıcı özellikle inşa ettik. Bunlar da gerçekten plan ve proje kapsamında muhteşem hastaneler oldu. Bu süreç içerisinde 100 yataklı Hadımköy’de, daha önce askerlerimiz için Sultan II. Abdulhamit tarafından inşa edilmiş olan hastaneyi restore ederek muhteşem bir eser oldu, onu da Yeşilköy Acil Hastanesi ile açacağız. Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde burası sağlık turizminde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacak.

Koronavirüs salgını insanlık olarak son bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık sorunudur. Sayın Başbakanı’nın buldukları aşı noktasında ve ilaç noktasında adil bir paylaşımı tüm insanlıkla paylaşacaklarını ifade etmesi ve Türkiye'yi de bu kapsamda ifade etmeleri bizim Sayın Abe'ye ancak bir şükran borcumuz olduğunun ifadesidir. Kendisine şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar 330 bin can alan bu salgın karşısında çoğu ülkenin ciddi sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Biz şu ana kadar 80'i aşkın ülkeye her türlü ürünlerimizi gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Bu bizim insani, vicdani bir görevimizdir.

Bunu yapmakla da iftihar ediyoruz. Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzeninin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Gerek vaka sayısı, vefat sayısı, sağlık sisteminin sorunsuz işleyişi bakımından son derece iyi bir konumdayız.

Dün itibariyle günlük vaka sayımızı 1000'in altına düşürdük. Diğer göstergelerde de olumlu gelişmeler var. Normalleşmeyle ilgili adımları atarken tedbirleri asla elden bırakmıyoruz. İlaç, maske, koruyucu ve tıbbi malzeme konusunda hamdolsun şu anda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında sağlık malzemesi sıkıntısı yaşayan dost ve kardeş ülkelere yardımımızı göndermeye devam edeceğiz. 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Kaderimiz, kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkanları tüm insanlık için salgına karşı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız hastanenin bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah sakuranın o farklı renklerdeki çiçeklerini göreceğimiz zamanlar var. Gerçi bizim erguvanlar gibidir Sakura. 15-20 gün kadar çiçekler kalır ama yeşilini muhafaza eder. Çam çok sağlıklıdır, kalıcıdır. Onun için mevsim koşulu diye bir şey yok, 4 mevsim diridir. Ağırlıklı olarak Rönesans firmasına bir ricada bulundum. Ne kadar ladin bulursanız buraya getirin, burası çam ormanı haline dönüşsün. İnşallah kendileri de şu anda Türkiye’nin neresinde ladin varsa buraya getiriyorlar. Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden Japon dostlarımız için taziyelerimi sunuyorum, sağlık personelimize Rabbimden başarılar diliyorum. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum."

Bakanların da katıldığı kurdele kesiminin ardından Erdoğan, “Bu arada buradaki alt yapıyla ilgili önceki belediye başkanlarımızın üstlendiği bu süreçte ne yazık ki yeni belediye başkanının ‘Bizim imkânlarımız yok, biz bunu yapamayız’ diye çekildiği bu yol metro konusunda talimatımla Ulaştırma Bakanımıza verdik Ulaştırma Bakanımız yolları tamamladı, metro kısmının devrini alacak. Bir yıl, bilemediniz bir buçuk yıl içinde bitecek. Ulaşım sorunu da böylece çözülmüş olacak." diye konuştu.