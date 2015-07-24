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Çevre

Japonya bambu ağacından elektrik üretecek

Yapılacak santralle yaklaşık 5 bin evin bir yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak

24 Temmuz 2015 19:28

Japonya'nın batı eyaletlerinden Yamaguchi'de kurulacak ve yaklaşık 20 milyon Amerikan Doları'na mal olacak santralin, 2016'nın ocak ayında inşaatına başlanması, üretime ise yaklaşık bir yıl sonra geçmesi bekleniyor.

Japonya'da bambu ağaçlarının yakılması sonucunda ortaya çıkan buharın türbinlerde elektriğe çevrilmesiyle yaklaşık 5 bin evin bir yıllık elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Wall Street Journal'in haberine göre, Japonya'nın batısındaki Tokushima eyaleti merkezli şirketin kuracağı santral yılda 15,8 milyon kilovatsaat elektrik üretecek.

 

 

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