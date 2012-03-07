Japonların son harikası ameliyatsız estetik

T24- Burnundan, ağzından ya da yüzündeki diğer bir organından hazzetmeyenler için ameliyatsız çözümler de üretilmeye başlandı.

Hürriyet'in haberine göre, Japan Trend Shop adlı firmanın ürettiği mekanizmalar, gerçekten ilgi çekici. Örneğin “Hana Tsun” adlı ürün, burun deliklerine sokuluyor ve günde 20 dakika burada tutuluyor. Böylece burna daha estetik bir görünüm veriliyor.

Göz altı torbalarını yok etme iddiasındaki, yaklaşık 100 Euro’ya çıkartılan ürün de, göz altına yerleştirilen iki pedden oluşuyor. Elektrikle çalışan bu pedler, titreşimlerle torbaları ortadan kaldırıyor.

Firmanın ayrıca dudak kalınlaştırmak için de bir ürünü var adlı firmanın ürettiği mekanizmalar, gerçekten ilgi çekici. Örneğin “Hana Tsun” adlı ürün, burun deliklerine sokuluyor ve günde 20 dakika burada tutuluyor. Böylece burna daha estetik bir görünüm veriliyor.

Göz altı torbalarını yok etme iddiasındaki, yaklaşık 100 Euro’ya çıkartılan ürün de, göz altına yerleştirilen iki pedden oluşuyor. Elektrikle çalışan bu pedler, titreşimlerle torbaları ortadan kaldırıyor. Firmanın ayrıca dudak kalınlaştırmak için de bir ürünü var