Japonları 'çalışmak' öldürüyor

T24 - Japonya hükümeti, son dönemlerde milli felakete dönüşen "işkolizm" ile mücadele programını kabul etti. Resmi olmayan kaynaklara göre her yıl 10 bin kişi aşırı çalışma nedeniyle hayatını kaybediyor.



Ukrayna'nın Podrobnosti haber sitesinde yer alan habere göre, aşırı çalışmaya karşı kabul edilen bu programla Japon hükumeti, fazla mesaiyi teşvik etmeyecek ve çalışanların yılda ortalama 8.5 gün yerine kendi hakları olan 18 gün dinlenmesini tavsiye edecek.



Programın kabul edilmesi yönünde büyük çaba harcayan Sağlık Bakanlığı'nın her yıl 500 kişinin aşırı çalışmaktan dolayı hayatını kaybettiğini açıklamasına karşın, resmi olmayan kaynaklar bu sayının 10 bin civarında olduğunu belirtiyor.



Yerel mahkemeler, 2005-2006 yıllarında, aşırı çalışma sonucunda hayatını kaybeden kişilerle ilgili, tazminat talebiyle yakınları tarafından açılan 300'den fazla davaya baktı.



Japoncaya 1995 yılında "aşırı çalışmadan kaynaklanan ölüm" anlamına gelen "karosi" kavramını kazandıran "işkolizm"in tedavisi için çok sayıda özel klinik bulunuyor. Buna rağmen, Japonların büyük çoğunluğu iş sözleşmesinde belirlenen çalışma süresinin üzerinde yılda 100 saatini iş yerinde geçiriyor.

