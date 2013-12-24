Japonlar 'gençlik iksiri'ni keşfetti

Okinava'daki Ryukyu Üniversitesi'nden Shinkichi Tawada ve ekibinin 20 yıl süren araştırması, sonunda meyvesini verdi. Adadaki uzun ömrün sırrının zencefil ailesinden yerel "getto" (alpinia zerumbet) bitkisinin özü olduğu ortaya çıktı.

Tawada, laboratuvarda bitkinin özünden elde ettiği "iksiri", ömrü sadece bir ay olan solucanlar üzerinde denedi. Solucanları iki gruba ayıran bilim adamları, her gün "getto iksiri alan" hayvanların yaşam süresinin yüzde 22,6 arttığını gördü.

Bu bitkinin üzümde de bulunan antioksidan "resveratrol" maddesini barındırdığını belirten Tawada, geleneksel olarak Okinavalıların kışın getto yapraklarıyla pirinç yediklerini, bu şekilde gribe daha az yakalandıklarını ve güç topladıklarını belirtti.

Ancak Tawada, adaya fast-food restoranlarının açılmasıyla durumun değişmekte olduğuna dikkati çekerek, geleneksel beslenme biçimiyle bağların koparılmaması gerektiğini vurguladı.

1,2 milyonluk nüfusa sahip adada, ortalama insan ömrü 81,2 yıl. Dünya genelinde ise ömür yaklaşık 70. Japonya'nın güneyinde, Tayvan'a uzanan adalardan en büyüğü Okinava'da hem ortalama ömür süresi Japonya'ya göre çok daha uzun, hem de ülkedeki 100 yaşını aşkın insanların çoğu bu adada yaşıyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, adada her yıl 427 kişinin 100 yaşını geçtiğini göstermişti.