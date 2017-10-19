Japonlar Ay’da dev bir mağara buldu

Japonya’nın SELENE isimli Ay gözlem uydusu çarpıcı bir keşfe imza attı. SELENE, Ay üzerinde 50 kilometre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde devasa bir mağara tespit etti. Mağaranın aslında 3,5 milyar yıl önceki volkanik faaliyetler sonucu lavların akışıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

Japon bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu mağara, ABD’de yayımlanan “Jeofizik Araştırma Belgeleri” adlı bilimsel dergide tarafından okuyuculara duyuruldu. Japon Uzay Keşif Ajansı araştırmacılarından Juniçi Haruyama, AFP'ye yaptığı açıklamada, “Daha önce de Ay’da lav yataklarının olduğu düşünülüyordu ancak bugüne kadar bunu doğrulayabilecek bir bulgu elde edememiştik” dedi.

Ay’da keşfedilen yeraltı mağarası, “Marius Tepeleri” denen bölgenin altında bulunuyor. Mağaranın ileride Ay’da çalışma yapacak olan astronotlar için güvenli bir bölge olarak da kullanılabileceği belirtiliyor.

Haruyama henüz mağaranın içinde ne olduğunu bilmediklerini ancak gelecekte yapılacak araştırmalar sonucunda daha detaylı bilgi sahibi olacaklarını söyledi.

Japonya haziran ayında, 2030 yılında Ay’a astronot gönderme planları olduğunu açıklamıştı.

AFP,ÖFŞ/CÖ

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